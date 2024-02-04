Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy

Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy, сообщает SHOT.

В суд обратилась компания Ивлеевой "Коленки пчелы". Ответчиком выступает ООО "Сила воина Евразия" — предприятие в Вязьме, где производят безалкогольные напитки. Сумма требований составляет 4,6 млн руб.

Сообщается, что энергетики Ивлеевой протекали, а в банках находили плесень. Ивлеева полгода пыталась урегулировать ситуацию. Рассматривались варианты, чтобы сделать бесплатный розлив и заменить весь брак, но руководство предприятия отказалось, так как это было слишком затратно. В итоге газировку просто перестали выпускать, а "Коленки пчелы" подали иск на "Силу воина Евразия".

Ранее в офисах компаний блогера прошли обыски, их проверяли на неуплату более 100 миллионов рублей налогов. "Коленки пчелы" кроме газировки производят чипсы. До скандала компания приносила доход почти полмиллиарда (в 2022 году выручка составила 445 млн рублей, с которой было уплачено 23 млн рублей налогов).