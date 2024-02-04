В Тюменской области на федеральной трассе произошло сразу два смертельных ДТП с участием большегрузов

В Тюменской области за день на федеральной автодороге Тюмень - Омск произошло сразу два смертельных ДТП с участием большегрузов, передает корреспондент Накануне.RU.

Первое ДТП произошло под Ишимом, на 319 километре трассы. Здесь столкнулись "Шевроле Нива", "Фредлайнер" и "Камаз". По данным региональной Госавтоинспекции, водитель большегруза "Камаз" не выбрал безопасную скорость движения, совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем "Шевроле Нива", который от удара столкнулся с большегрузом "Фредлайнер".

В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, 1962г.р., водитель получил травмы.

Второе ДТП произошло на 205 километре, в Голышмановском городском округе. Столкнулись большегруз "Dongteng" и "Mazda 6".

Предварительно, водитель большегруза, пытался избежать столкновения с автомобилем "Datsun", выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомашиной "Mazda 6". От удара "Datzun" отбросило на правую обочину, а большегруз с автомашиной "Mazda 6" съехали в кювет.

В ДТП погиб водитель "Mazda 6", а женщина-пассажир и ребенок доставлены в больницу, с переломами.

52-летний водитель "Datsun", житель города Ишима, не пострадал, ребенок-пассажир доставлен в больницу, для обследования. 52 -летний водитель большегруза из Краснодарского края, от госпитализации отказался.

Обстоятельства ДТП выясняются.