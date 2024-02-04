Следователи выясняют обстоятельства обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске

Следователи СК России расследуют очередные преступления ВФУ против мирного населения ЛНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В результате обстрела украинскими вооруженными силами города Лисичанск ЛНР произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, в котором находились мирные жители. По предварительной информации, погибло не менее 28 человек, 10 получили ранения.

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Напомним, число погибших в Лисичанске при обстреле со стороны ВСУ пекарни выросло до 28 человек. Пострадало - 10. Четыре человека - три женщины и один мужчина - в крайне тяжелом состоянии. Сегодняшний день объявлен в ЛНР Днем траура.

По предположениям военных следователей, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS.