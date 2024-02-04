04 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Авторы Telegram-канала «НАДЗОРНАЯ» нашли источник вбросов о руководителе Росгвардии Викторе Золотове

Авторы Telegram-канала «НАДЗОРНАЯ» заявили, что критика в адрес главы Росгвардии Виктора Золотова по поводу его взаимодействия с ЧВК «Вагнер» может отвечать интересам третьих лиц, которые не хотят вступления структуры в СВО.

Так они ответили на публикации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», которые рассказывают о связях Золотова с «Оркестром» и якобы аресте командира «музыкантов» Антона «Лотоса» Елизарова в связи с событиями 23-24 июня 2023 года.

«Подобная активность может быть связана с чьим-то нежеланием участия Росгвардии в специальной военной операции. Это может повредить интересам третьих лиц, которые имеют собственные планы на внутренние процессы в зоне СВО.

Росгвардия может значительно усилить не только подразделения, но и военную комендатуру, отправив в зону СВО свои добровольческие подразделения. Однако подобный сценарий может стать максимально неудобным для тех, кто занимается контрабандой в регионе и использует войну для прикрытия своих преступлений», — говорится в публикации канала «НАДЗОРНАЯ».

Авторы сообщества считают, что подобные публикации могли появиться из-за опасений третьих лиц касательно возможного вступления Росгвардии в специальную военную операцию на Украине. По их словам, участие ведомства в СВО может привести к ряду побед, что негативно повлияет на текущую репутацию подразделений Минобороны России, которые на данный момент фактически единственные, кто выполняет боевые задачи в регионе.

«В дополнение к этому, на данный момент на полях сражений специальной военной операции фактически действуют только подразделения МО РФ, которые не с чем сравнивать. Но из-за вступления Росгвардии в СВО все может сильно измениться.

Если бойцы ведомства покажут высокие результаты на поле боя, то это повлияет на репутацию военнослужащих Минобороны и самой структуры. На фоне успехов Росгвардии, МО РФ может показаться слишком блеклым, что также невыгодно третьим лицам», — резюмировали авторы канала.

Теги: виктор золотов, росгвардия, чвк вагнер, сво, мо рф


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