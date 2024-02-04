Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Сегодня в 11.30 по московскому времени российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Ожидается, что Олег Кононенко наберет в сумме 1 000 суток в космосе 5 июня 2024 года в 00:00:20 мск.

А по завершению годовой экспедиции (23 сентября 2024 года), его суммарный налет составит 1 110 суток.