В Челябинской области из-за выбежавшей на дорогу косули, опрокинулся автобус с детьми

В Челябинской области опрокинулся автобус "Хайгер", перевозивший детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

Инцидент произошел 3 февраля, в 22.40, на 34 километре автодороги Бишкиль - Варламово.

Установлено, что автобус ехал из Магнитогорска в Челябинск и водитель попытался избежать столкновения с выбежавшей на дорогу косулей. Автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Внутри автобуса был 31 пассажир, из них 26 - несовершеннолетние. Двое детей были госпитализированы. По предварительным данным, они получили легкие травмы. Остальных пассажиров доставили в село Варламово для временного размещения.

Обстоятельства ДТП выясняются.