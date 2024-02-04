Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске

Шестеро из 10 пострадавших в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске находятся в Луганской республиканской клинической больнице, сообщили Накануне.RU в правительстве ЛНР.

Четыре человека - три женщины и один мужчина - в крайне тяжелом состоянии.

По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Медики находятся на постоянной связи с минздравом РФ и федеральным центром медицины катастроф. С применением телемедицинских технологий были проведены консультации со специалистами из федеральных учреждений здравоохранения.

"При стабилизации состояния мы готовы перевести пациентов для лечения в федеральные клиники", - сказала Наталия Пащенко.

Напомним, число погибших выросло до 28 человек. Пострадало - 10. Сегодняшний день объявлен в ЛНР Днем траура.