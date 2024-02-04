04 Февраля 2024
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Политика Центральный ФО В России За рубежом Москва
Фото: пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова связала ситуацию вокруг группы "Би-2" с попыткой подставить тех, кто занимается заложниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Право знать!" телеканала ТВ-Центр заявила, что те, кто советовал руководству Израиля устроить шоу вокруг группы "Би-2", хотели подставить занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией.

"МИД Израиля устроил настоящее шоу ни к месту, ни ко времени. Когда потом в Израиле проводили некую пресс-конференцию группы с участием руководства МИД Израиля, на которую не пустили российских журналистов, в этот же день в российском МИД принимали делегацию из Израиля, представители которой просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками" - заявила она.

Она также заявила, что в ситуации с группой "Би-2" было много лжи и антироссийских выпадов.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имели только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу в $95 для каждого и депортации.

Добавим, что сами исполнители в соцсетях заявили о давлении "извне", намекая, что якобы Россия ведет "охоту" на музыкантов. Однако в МИД подчеркнули, что с самого начала дипломаты действовали "в строгом соответствии с регламентом" и хотели помочь музыкантам, среди которых есть граждане РФ, сразу после того, как их задержали.

Однако исполнители группы "Би-2" отказались от общения с консулами РФ, никаких обращений от них в загранучреждения не поступали. Зато, по их собственному признанию, музыканты приветствовали содействие со стороны госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц. Также на пресс-конференцию группы не были допущены российские журналисты.

Отметим, что интереса для российской правоохранительной системы участники группы не представляют: на них не заведено ни одного дела.

Теги: Би-2, Мария Захарова, Израиль


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