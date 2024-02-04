В Приморье отловили еще одного "конфликтного" тигра

Правительство Приморского края проинформировало об отлове еще одного "конфликтного" тигра, передает корреспондент Накануне.RU.

Животное было поймано специалистами Охотнадзора в селе Чернышевка. Тигра доставят в реабилитационный центр в Алексеевке для дальнейшего обследования.

2 февраля в минлесхозе Приморского края сообщили, что специалисты отловили конфликтного тигра в поселке Ясеневом Пожарского округа. По заключению экспертов, хищник, который не раз был замечен вблизи населенных пунктов и охотился на собак, старый. Тигр также будет помещен в реабилитационный центр в Алексеевке и обследован.

Всего по сообщению властей за неделю в крае было зафиксировано 10 конфликтных ситуаций с амурскими тиграми. Для отлова хищников жителей призвали закрывать собак в вольерах или подсобках.

Отметим, что в конце января в Приморском крае нашли останки краснокнижного амурского тигра, которому было около пяти лет. ЧП произошло недалеко от поселка Ясеневого. По словам местных охотоведов, тигры в этих местах не нападали на людей, так что убийство явно было не в целях самообороны.