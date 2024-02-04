Число погибших при обстреле пекарни в Лисичанске выросло до 28

В Лисичанске число погибших при обстреле пекарни выросло до 28. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России.

Среди погибших есть один ребенок. Поисково-спасательная операция на месте обрушения здании пекарни велась всю ночь. В настоящий момент работы продолжаются. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций.

Сотрудники МЧС России спасли 10 человек. За их здоровье и жизнь борются медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В правительстве ЛНР объявили сегодняшний день, днем траура. Удар был нанесен вчера вечером.

По предположениям военных следователей, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS.