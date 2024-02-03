США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

ВВС США и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов в йеменской провинции Ходейда (побережье Красного моря) и по городу Саада на северо-западе страны Информагентство SABA, связанное с повстанцами из поддерживаемого Ираном йеменского движения "Ансаруллах", сообщает о трех авиаударах.

Ранее хуситы пригрозили обрубить межконтинентальные оптоволоконные кабели, проходящие по дну Красного моря, если США и Великобритания продолжат наносить удары по аэропортам Йемена. Кабели связывают Европу, Африку и Ближний Восток. Их выход из строя ударит по геополитической стабильности, глобальным финансовым рынкам и безопасности.