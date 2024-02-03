Число погибших при обстреле пекарни в Лисичанске выросло до восьми

Число погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске выросло до восьми, десять человек пострадали, сообщают СМИ со ссылкой на республиканский минздрав. Под завалами здания могут находиться еще два десятка человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Медики оказали амбулаторную помощь троим пострадавшим при обстреле пекарни в городе Лисичанске Луганской Народной Республики. По данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют", - говорится в сообщении федерального министерства здравоохранения.