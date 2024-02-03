В Госдуме задумались о введении ответственности для школьников за травлю учителей в сети

В Госдуме задумались о введении ответственности для школьников за травлю учителей в сети. Это произошло после инцидента в Магнитогорске, когда старшеклассница записала видео со сжиганием фотографии учительницы и отправила его своему педагогу.

"Вот еще один более чем наглядный пример, доказывающий необходимость установления ответственности за травлю педагогов в социальных сетях. Считаю, что необходимо разработать регламентированные меры реагирования на такого рода нападки на учителей, чтоб ученики не только не чувствовали свою безнаказанность, но и понимали всю меру ответственности за свои поступки", - комментирует глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он добавил, что правительство и Совет по правам человека должны до 1 июля 2024 года представить предложения по защите чести, достоинства и репутации российских учителей от возможных нападок в социальных сетях.

"Я уже говорил, что наши учителя остро нуждаются в защите как в стенах школы, так и на просторах интернета. Это вопрос стратегического значения без всяких преувеличений, ведь в огромной степени именно педагоги воспитывают будущие поколения и во многом от них зависит, какой будет наша страна в ближайшие десятилетия", - добавил Хинштейн.