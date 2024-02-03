Минные заграждения вокруг ЗАЭС не угрожают сотрудникам и инспекторам МАГАТЭ – российский постпред

Постпредство России при международных организациях в Вене сообщило МАГАТЭ об устройстве минных заграждений в районе Запорожской АЭС. Представительство объясняет это защитой от потенциальных атак украинских диверсантов.

В постпредстве отметили, что минные заграждения не представляют угрозы персоналу и инспекторам МАГАТЭ.

"Установка мин для защиты периметра атомной электростанции – приемлемая практика, не противоречащая никаким рекомендациям МАГАТЭ. Этот метод можно использовать даже в тех случаях, когда ядерный объект не находится в зоне вооруженного конфликта", - цитируют заявление постпредства "Ведомости".

В конце января МАГАТЭ объявила об обнаружении мин в буферной зоне по периметру станции. В агентстве заявили, что создание минных заграждений не соответствует стандартам безопасности.