ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, есть погибшие и пострадавшие

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным военной комендатуры, на которую ссылается РИА Новости, в результате обстрела погибли два человека, шестеро госпитализированы.

"Три человека доставлены в больницу. Еще несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших", - сообщил Пасечник.