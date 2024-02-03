Многие федеральные чиновники отправляли детей в Университет спецназа на перевоспитание – Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова о создании "детского спецназа "Ахмат", куда будут набирать российских школьников из разных регионов.

Он выразил недоумение по поводу негативных отзывов об этой идее. "Противникам инициативы Дмитрия Кузнецова хочу привести в пример давнюю кавказскую традицию куначества, которая всегда выступала как система дружеских отношений и взаимопомощи между кавказцами и представителями других народов. Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров также заявил, что в Российский университет спецназа в Чечне многие "федеральные чиновники" присылали своих детей на своеобразное перевоспитание.

"Не буду называть конкретных имен, но многие федеральные чиновники уже направляли своих детей в Российский университет спецназа. И не пожалели! К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь. И если в Гудермес они приезжали отрешенными от реальности инфантильными недотрогами, то уезжали уже подготовленными физически и морально мужчинами, готовыми защитить свою страну, поддержать близких, стать опорой для родителей и оправдать их надежды", - сообщил глава Чечни.