Волгоградский НПЗ работает в штатном режиме – "ЛУКОЙЛ"

Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме, сообщили в пресс-службе "ЛУКОЙЛа" (которому принадлежит завод).

Ранее сообщалось, что минувшей ночью украинский беспилотник предпринял попытку атаковать НПЗ (находящийся примерно в 700 км от линии фронта) и был сбит системой ПВО. Однако обломки БПЛА упали на завод, где началось возгорание. Руководство Волгоградской области заявило, что пострадавших нет, а пожар потушен.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛа" опровергли сообщения о том, что из-за пожара часть производства остановлена. "Силами МЧС и газоспасательного отряда ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.