Финляндия не откроет пропускные пункты на границе с Россией после 11 февраля

Финляндия не будет открывать пропускные пункты на границе с Россией 11 февраля. Об этом в эфире телеканала Yle заявил глава финского правительства Петтери Орпо.

"Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых нелегально приехать в Финляндию. Понятно, что мы не можем открыть границы, но тем не менее необходимо подготовить меры по борьбе с ее незаконным пересечением", - заявил премьер-министр.

Финляндия закрывала, открывала и снова закрывала пропускные пункты на границе с Россией на протяжении осени и зимы 2023 года. Власти Финляндии объясняли свои действия массовым прибытием в страну мигрантов из третьих стран.