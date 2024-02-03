Роберт Гараев: Изначально "Слово пацана" подразумевалось как трехчастная история

Роберт Гараев, автор книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х", считает, что продолжение сериала, если будет снято, должно понравиться зрителям.

Ранее режиссер Жора Крыжовников рассказал о планах снять новые сезоны сериала "Слово пацана". Каждый из сезонов он хотел бы посвятить определенному году — 1989-му (про это был первый сезон), 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга, как "разные миры". Правда, пока Крыжовников хочет сделать паузу от "Слова пацана" и заняться другими проектами.

Роберт Гараев рассказал Накануне.RU, что изначально история должна была быть трехчастной. Он прокомментировал мнение о том, что популярность сериала могла быть обусловлена в том числе тем, что герои "помещены" в 80-е, тогда как криминальных драм про 90-е уже было предостаточно.

"Эта история [продолжение сериала] должна понравиться, герои выросли, и то, как они прошли 90-е, — тут много можно чего интересного сделать, хотя это еще не придумано. Есть пространство, куда двигаться", — сказал он.

О Жоре Крыжовникове он высказался как о разноплановом человеке, у которого много проектов, и как сильном драматурге. При этом, "Слово пацана" изначально был не коммерческим проектом.

"Это не коммерческий проект был, на самом деле, хотя понятно, что на нем много кто заработал и заработает", — добавил он.