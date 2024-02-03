Сергей Ситников поблагодарил медиков - впервые в истории врачи региона провели операцию на открытом сердце

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Костромской области - приоритет, определенный губернатором Сергеем Ситниковым. Еще десять лет назад в регионе такие операции были невозможны. Сейчас уровень оснащенности больниц и квалификации костромских врачей позволяет проводить 21 вид высокотехнологичной медицинской помощи. Направления в Кострому выдают, в том числе, врачи федеральных клиник, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В 2021 году благодаря личным встречам губернатора в Правительстве и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново построен современный онкологический центр, которого костромичи ждали с начала строительства в начале 2000-х годов. Благодаря национальному проекту Президента приобретено современное высокотехнологичное оборудование, которое открыло новые возможности для лечения людей.

К внедрению нового вида операций костромские врачи готовились больше года. В сотрудничестве нового современного онкологического центра и областной клинической больницы сформирована кардиохирургическая служба. В январе 2023 года костромской областной онкологический центр получил лицензию по кардиохирургическому профилю.





Специально для проведения операций Костромская область закупила аппарат для искусственного кровообращения. Сердечно-сосудистые хирурги, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи и медсестры прошли практическое обучение в федеральных профильных клиниках.

«Это историческое событие для медицины, и это историческое событие для нашего коллектива», - рассказал главный врач онкодиспансера, главный онколог Костромской области Владимир Унгурян.

Подготовку к операции контролировал ведущий российский кардиохируг, академик РАН Юрий Белов.

«Это первая подобная операция в Верхнем Поволжье. Операция сложная, но она прошла в штатном режиме, без кровопотери, за минимальный период времени. Костромские врачи хорошие, чувствую, что они в теме. Материально техническое обеспечение в этом учреждении блестящее», - отметил кардиохирург, академик РАН Юрий Белов.

«Операция прошла успешно. До настоящего момента такие пациенты ездили в другие города - Санкт-Петербург, Москву. Теперь с опытом, который мы приобрели, мы сможем это все делать здесь, и людям не нужно будет никуда ехать», - прокомментировал зав. отделением сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Костромской области Антон Казанцев .

Ранее ежегодно до 40 пациентов из Костромской области с подобными диагнозами направлялись для проведения операций на открытом сердце в федеральные клиники. Теперь их будут делать в Костромском онкологическом диспансере на постоянной основе. По словам специалистов, благодаря внедрению в регионе этого вида операций выздоровление и реабилитация пациентов ускорится в разы.

«Работа на открытом сердце — очень тяжелая и сложная. Но мы приняли решение, что такие операции будем проводить у нас в регионе, используя базу онкологического диспансера с привлечением специалистов отделения сосудистой хирургии областной больницы. Проведена большая подготовительная работа. Большую помощь в подготовке и проведении первой операции на открытом сердце в Костроме оказал директор Института кардио-аортальной хирургии Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского Юрий Владимирович Белов. Я благодарю Юрия Владимировича! Слова признательности выражаю всей бригаде, которая сегодня была задействована в проведении первой операции на открытом сердце. Особая благодарность главному врачу онкодиспансера Владимиру Михайловичу Унгуряну и заведующему отделением сосудистой хирургии областной больницы Антону Николаевичу Казанцеву. Убежден, что расширение видов высокотехнологичной медицинской помощи положительно отражается на всей системе здравоохранения региона. Такие прорывные достижения мотивируют коллег к профессиональному росту, а это залог формирования передовых коллективов врачей», - прокомментировал у себя в телеграмм-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников.