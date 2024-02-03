Сергей Ситников поблагодарил медиков - впервые в истории врачи региона провели операцию на открытом сердце

03 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Республика Крым Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Республика Крым Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поблагодарил медиков - впервые в истории врачи региона провели операцию на открытом сердце

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Костромской области - приоритет, определенный губернатором Сергеем Ситниковым. Еще десять лет назад в регионе такие операции были невозможны. Сейчас уровень оснащенности больниц и квалификации костромских врачей позволяет проводить 21 вид высокотехнологичной медицинской помощи. Направления в Кострому выдают, в том числе, врачи федеральных клиник, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В 2021 году благодаря личным встречам губернатора в Правительстве и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново построен современный онкологический центр, которого костромичи ждали с начала строительства в начале 2000-х годов. Благодаря национальному проекту Президента приобретено современное высокотехнологичное оборудование, которое открыло новые возможности для лечения людей.

К внедрению нового вида операций костромские врачи готовились больше года. В сотрудничестве нового современного онкологического центра и областной клинической больницы сформирована кардиохирургическая служба. В январе 2023 года костромской областной онкологический центр получил лицензию по кардиохирургическому профилю.

хирурги, операция, медицина(2024)|Фото: adm44.ru

Специально для проведения операций Костромская область закупила аппарат для искусственного кровообращения. Сердечно-сосудистые хирурги, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи и медсестры прошли практическое обучение в федеральных профильных клиниках.

«Это историческое событие для медицины, и это историческое событие для нашего коллектива», - рассказал главный врач онкодиспансера, главный онколог Костромской области Владимир Унгурян.

Подготовку к операции контролировал ведущий российский кардиохируг, академик РАН Юрий Белов.

«Это первая подобная операция в Верхнем Поволжье. Операция сложная, но она прошла в штатном режиме, без кровопотери, за минимальный период времени. Костромские врачи хорошие, чувствую, что они в теме. Материально техническое обеспечение в этом учреждении блестящее», - отметил кардиохирург, академик РАН Юрий Белов.

медицина, операция, хирурги(2024)|Фото: adm44.ru

«Операция прошла успешно. До настоящего момента такие пациенты ездили в другие города - Санкт-Петербург, Москву. Теперь с опытом, который мы приобрели, мы сможем это все делать здесь, и людям не нужно будет никуда ехать», - прокомментировал зав. отделением сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Костромской области Антон Казанцев .

Ранее ежегодно до 40 пациентов из Костромской области с подобными диагнозами направлялись для проведения операций на открытом сердце в федеральные клиники. Теперь их будут делать в Костромском онкологическом диспансере на постоянной основе. По словам специалистов, благодаря внедрению в регионе этого вида операций выздоровление и реабилитация пациентов ускорится в разы.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Работа на открытом сердце — очень тяжелая и сложная. Но мы приняли решение, что такие операции будем проводить у нас в регионе, используя базу онкологического диспансера с привлечением специалистов отделения сосудистой хирургии областной больницы. Проведена большая подготовительная работа. Большую помощь в подготовке и проведении первой операции на открытом сердце в Костроме оказал директор Института кардио-аортальной хирургии Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского Юрий Владимирович Белов. Я благодарю Юрия Владимировича! Слова признательности выражаю всей бригаде, которая сегодня была задействована в проведении первой операции на открытом сердце. Особая благодарность главному врачу онкодиспансера Владимиру Михайловичу Унгуряну и заведующему отделением сосудистой хирургии областной больницы Антону Николаевичу Казанцеву. Убежден, что расширение видов высокотехнологичной медицинской помощи положительно отражается на всей системе здравоохранения региона. Такие прорывные достижения мотивируют коллег к профессиональному росту, а это залог формирования передовых коллективов врачей», - прокомментировал у себя в телеграмм-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Теги: операция на открытом сердце, здравоохранение, медицина, сергей ситников, врачи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети