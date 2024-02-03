Российского посла вызвали в МИД Южной Кореи после слов Марии Захаровой

В Министерство иностранных дел Южной Кореи вызван посол России, ему выразили протест из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая решила порассуждать о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

По мнению Захаровой, Южная Корея имеет агрессивные планы по отношению к КНДР, а высказывания президента республики Юн Сок Ёля о северном соседе по ядерной проблематике призваны "затушевать" эти намерения.

При этом Захарова видит в росте напряженности руку Вашингтона ("нахрапистая политика США и их союзников".

На прошлой неделе New York Times cо ссылкой на неназванных американских чиновников писал, что КНДР может предпринять военные действия в отношении Южной Кореи в ближайшие месяцы – слишком уж воинственно звучат теперь заявления Ким Чен Ына, чего раньше не было.

Последнее серьезное обострение в отношениях двух Корей произошло почти 15 лет назад, тогда стороны произвели обстрелы, закончившиеся человеческими жертвами, но вторжения не произошло.