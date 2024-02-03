Президент Польши: Крым исторически находился в руках России большую часть времени

Президент Польши Анджей Дуда не уверен, что Украина сможет вернуть Крым, в том числе и потому, что это исторически больше российская, чем украинская территория.

На вопрос журналистов о том, сможет ли Украина вернуть Крым, Дуда ответил: "Это сложный вопрос. Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск. Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени".

Позднее Министерство иностранных дел Польши сделала заявление о том, что Варшава признает независимость Украины в пределах "международно признанных границ".