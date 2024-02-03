На космодроме Байконур спасли верблюда

На космодроме Байконур спасли верблюда. Животное каким-то образом проникло на территорию режимного объекта и провалилось в технологическое отверстие, заваленное толстым слоем снега.

Пожарные вытянули верблюда с помощью пожарных рукавов.

"Верблюд спасен сотрудниками МЧС России из колодца. Специалисты СПСЧ № 2 Специального управления ФПС № 70 МЧС России с помощью пожарных рукавов вытянули бедолагу. Инцидент произошел на одной из технических площадок космодрома. Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь", - говорится в сообщении МЧС.