Wildberries не озвучивает свои версии пожара в Шушарах из-за тайны следствия – Бакальчук

Компания Wildberries рассматривает разные версии пожара на складе в Шушарах под Петербургом.

"Мы рассматриваем разные версии, у нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока что оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом", - цитирует РИА Новости главу компании Татьяну Бакальчук.

Ранее она дала показания в Следственном комитете. Следствие пока тоже не распространяется о возможных причинах пожара, в СМИ и соцсетях периодически появляются разные версии, также иногда сообщается о задержании подозреваемых, но силовики такие сообщения опровергают.

Пожар, в результате которого сгорел склад Wildberries в Санкт-Петербурге, произошел 13 января. Огонь охватил более 70 тыс. кв. метров. Ущерб оценивается в 10-11 млрд руб.