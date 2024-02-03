Суд не стал арестовывать московского педиатра, которой вменяют усмешку над погибшим отцом пациента

Тушинский районный суд Москвы отказался арестовывать педиатра столичной поликлиники Надежду Буянову по делу о фейках. Врача отпустили из-под стражи в зале суда, ей назначен запрет определенных действий. Об аресте ходатайствовало следствие.

Буянову подозревают по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

"По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшего в зоне СВО. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении Буяновой Н.Ф. меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Ранее СМИ сообщали, что заявление на педиатра написала вдова российского солдата, погибшего в зоне СВО. Она поссорилась с врачом на приеме в поликлинике, утверждала, что "доктор посмеялась над ее мужем". Врач слова пациентки отрицает.