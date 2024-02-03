43% россиян считают, что их голос на выборах ни на что не влияет

63% россиян одобряют увеличение ответственности граждан за политическую ситуацию в стране. 65% скорее интересуются политикой. При этом 43% хотят активнее участвовать в политической жизни, но столько де респондентов считают, что их голос на выборах ни на что не влияет, это данные опроса социологической группы Russian Field.

Согласно исследованию, подавляющее большинство респондентов разделяют такие ценности, как социальная справедливость, стремление к величию России, права человека и демократия. 65% выступают за возвращение к национальным традициям, 51% – за сильную власть и порядок. Относительно популярны идеи сближения с Западом и свободного рынка.