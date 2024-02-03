В Сочи закрыли зимние пляжи и часть горнолыжных трасс из-за надвигающегося шторма

В Сочи из-за надвигающегося шторма власти ограничивают доступ на зимние морские пляжи и часть горнолыжных трасс. Ожидается, что в ближайшие дни (с пиком 4-5 февраля) в регионе выпадет месячная норма осадков, усилится ветер, может подняться уровень воды в реках.

"Зимние пляжи на время закрыты — на море прогнозируют волны до четырех метров. Доступ на часть горнолыжных трасс для обеспечения безопасности ограничен. Все объекты санкура и экскурсионные компании заблаговременно оповещены", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К авральному дежурству подготовили более 200 единиц техники и более 400 человек коммунальных служб.