Прокуратура выпустила предупреждение по поводу массового мероприятия в центре Москвы

В центре Москвы задержали больше десятка журналистов, многие из них были в жилетках с надписью "Пресса", пресс-картами и редакционными заданиями.

Ранее столичная прокуратура выпустила предупреждение "об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях" в центре Москвы. В сообщении надзорного ведомства говорится, что "массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано".