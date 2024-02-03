Минюст внес в реестр иноагентов бывшего директора "Ельцин-центра" по науке Никиту Соколова*

Минюст России внес бывшего заместителя "Ельцин-центра" по науке Никиту Соколова* в реестр иноагентов. В "Ельцин-центре" Соколов не работает с лета 2022 года.

В 2016 году стали резонансными слова Соколова* о реабилитации власовцев. На пресс-конференции проекта "Последний адрес" он сказал: "Это диссиденты 1930-1940-х годов, были же действительно реальные боевые группы, они не реабилитированы, хотя ничего не совершили, это власовцы – большая общественная проблема. Давайте мы наконец поднимем этот вопрос". Высказывания Соколова* проверяла прокуратура.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ