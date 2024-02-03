ВСУ располагают пятью батареями ЗРК Patriot - источник

ВСУ могут располагать пятью батареями ЗРК Patriot, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Реально, на сегодня, Киев может располагать пятью системами Patriot", - говорит источник. По его словам, в каждой батарее от 6 до 8 пусковых установок, в каждой установке по четыре ракеты.

Ранее Следственный комитет России заявил, что рядом со сбитым под Белгородом военно-транспортным Ил-76 нашли обломки двух ракет. Экспертиза (и надписи на английском языке) показала, что ракеты были выпущены из ЗРК Patriot, располагавшегося, предположительно, в Харьковской области.