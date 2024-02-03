Президент и его охрана не ездят на иномарках - ФСО

В пользовании президента России нет автомобилей иностранного производства. Речь идет о гараже особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО), передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ФСО Дениса Симонова.

"Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега", - заявил Симонов.

В прошлом году на волне импортозамещения федеральные чиновники (в том числе и президент России) начали предлагать пересадить госслужащих на отечественные автомобили. Особенно громко эта тема обсуждалась в Госдуме: руководство ее теперь будет ездить на роскошных Aurus (на таких же ездит президент), а вот рядовые депутаты пересядут на Lada Vesta.