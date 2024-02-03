ПЦУ не будет больше чтить память святого Александра Невского

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ, Русская православная церковь считает ее раскольнической) исключил Александра Невского из списка поминаемых святых.

Вместо князя Александра Невского 23 ноября теперь ПЦУ будет чтить память преподобного Александра, первоначальника "обители неусыпающих" (жил в V веке на территории современной Турции.

Год назад глава ПЦУ митрополит Епифаний (Сергей Думенко) предложил воцерковленным украинцам отказываться от святых, в честь которых их крестили, если эти праведники имеют отношение к РПЦ или к России.