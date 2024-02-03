03 Февраля 2024
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Экономика Москва Краснодарский край
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Red Wings начала выполнять пассажирские рейсы на расконсервированном Ту-214

Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings на расконсервированном Ту-214. Борт прибыл из московского Жуковского.

Загрузка первого рейса составила более 90%, отметили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Сейчас маршрутная сеть Red Wings из аэропорта Сочи насчитывает 13 направлений: 4 внутрироссийских и 9 международных.

"Со следующей недели Ту-214 будет выполнять международную программу полетов из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а позднее – и в Тель-Авив", - сообщили в компании.

О возвращении законсервированного Ту-214 в строй Red Wings объявила в декабре 2023 года. Ранее он был законсервирован за ненадобностью – из-за низкой топливной эффективности. Самолету "восстановили летную годность" в Казани, где он и хранился.

Ту-214 в аэропорту Сочи.(2024)|Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Этот борт был изготовлен в 2009 году, эксплуатировался "Трансаро", затем – Red Wings.

У обновленного самолета будет только эконом-класс на 194 человека. 

Стоит отметить, что с производством Ту-214 "с нуля" дела обстоят хуже. В 2023 году "Ростех" из запланированных трех бортов передаст заказчику только один самолет, да и тот не будет использоваться в коммерческих авиаперевозках, это будет спецборт.

Ту-214 в аэропорту Сочи.(2024)|Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Теги: Red Wings, Ту-214, консервация


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