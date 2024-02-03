Россияне за год перевели через СБП почти 28 триллионов рублей

Россияне перевели через систему быстрых платежей (СБП) за год около 27,7 трлн руб., это в два раза больше, чем годом ранее.

Также граждане купили товаров и услуг с помощь. СБП на 3 трлн руб. В ЦБ (собственник системы) считают, что росту популярности СБП способствовала программа лояльности с кешбэком.

"Покупки проходили через СБП в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем году. Дополнительным преимуществом для них стало приложение СБПэй, которое позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание", - сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Общее количество компаний, подключенных к СБП, в 2023 году достигло 1,5 млн. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.