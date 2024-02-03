Во Владикавказе осквернили могилы участников СВО

Во Владикавказе осквернили могилы участников СВО. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сослался на сообщения в СМИ о неизвестном, разрушавшим могилы. Председатель СКР поручил провести процессуальную проверку, а по итогам – возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы обратились родственники погибших. Они пришли на кладбище и обнаружили, что кто-то разбросал венки и опрокинул скамейки у могил. Администрация города сообщила, что меры безопасности на кладбище сейчас усилили.