Сербского актера Милоша Биковича отстранили от съемок в сериале "Белый лотос"

Сербский актер Милош Бикович, ставший популярным после успеха в российском кино, не будет сниматься в третьем сезоне популярного проекта HBO "Белый лотос".

Об участии Биковича в сериале стало известно в начале 2024 года. По задумке сценаристов, он должен был исполнить роль российского йога и ментора Валентина.

Но после объявления об участии Биковича в проекте на HBO обрушилась критика со стороны украинских зрителей, МИД Украины направил в адрес студии письмо, в котором говорится о поддержке Биковичем СВО и российской власти.

В итоге HBO отказалась от сотрудничества с сербом, сценарий будет переработан.

Сам Бикович в соцсетях заявил, что против него ведут "целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества"

Бикович отметил, что не мог дальше сниматься в этом сериале "по причинам, выходящим за рамки творчества".