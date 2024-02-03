Российских прыгунов на батуте допустили на отборочные соревнования к Олимпиаде

Четыре российских прыгуна на батуте допущены до участия в этапе Кубка мира в Баку в нейтральном статусе, сообщила Международная федерация гимнастики. Этот турнир является квалификационным для Олимпиады 2024 года в Париже.

В Азербайджане смогут выступить Анжела Бладцева, Данила Касимов, Кирилл Козлов и Яна Лебедева. Соревнования состоятся 23–25 февраля.

Ранее разрешение участвовать в регате "Последний шанс" (также является отборочной на Олимпиаду в Париже) получили российские и белорусские яхтсмены, они также должны будут выступать в нейтральном статусе.