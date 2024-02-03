США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии

США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии в ответ на удар по американской базе в Иордании. Ракеты выпускались самолетам, в том числе вылетевшими из США дальними бомбардировщиками. По данным центрального командования Вооруженных сил США, было выпущено 125 боеприпасов. Президент США Джо Байден заявил, что ответные действия продолжатся.

Ирак осудил удары по своей территории.

Американские военные заявляют, что наносили удары по позициям "Аль-Кудс" (военное подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции) и проиранским формированиям. Целями стали командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также объекты, которые использовались для поставок боеприпасов, передает "Коммерсант".

Телеканалы ABC News и Al Hadath сообщили, что в результате ударов по Сирии и Ираку погибли по меньшей мере 13 человек.