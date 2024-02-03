После атаки беспилотника загорелся НПЗ в Волгоградской области

Четыре украинских беспилотника минувшей ночью пытались атаковать Белгородскую область, два – Волгоградскую область и один – Ростовскую. В Минобороны России заявили, что все они были уничтожены средствами системы ПВО.

При этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на территории НПЗ в Волгограде начался пожар. Он отметил, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет. СМИ сообщили, что площадь пожара составила около 300 кв. м, горела территория НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Об этом сообщил наш источник.

От Волгограда до линии фронта около 700 км.