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Фото:Накануне.RU

Туристов из Екатеринбурга и Ижевска отправят под домашний арест за пикник на братской могиле в Калининграде

Туристов из Екатеринбурга и Ижевская, устроивших пикник на мемориальном комплексе на братской могиле в Калининграде, признали виновными. Как сообщает пресс-служба СКР по региону, Ленинградский районный суд отправил парочку под домашний арест до 27 апреля 2024 года.

"Суд согласился с доводами следствия о том, что оба фигуранта в полном объеме признали вину, активно способствуют расследованию преступления, по договору аренды временно проживают на территории Калининграда, в связи с чем им может быть избрана меры пресечения, не связанная с изоляцией от общества", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина и женщина пили алкоголь, танцевали вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него и украли корзину с цветами. Вычислить нарушителей помогла система "Безопасный город". Ими оказались 37-летняя жительница Ижевска и 38-летний житель Екатеринбурга. Парочку доставили в отдел полиции.

Теги: Калининград, Екатеринбург, Ижевск, суд, домашний арест, пикник, братская могила


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