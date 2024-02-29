Россия на полгода запретила экспорт бензина

Начиная с 1 марта и до 31 августа в России веден запрет на экспорт бензина. Помимо этого, увеличиваются нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах, сообщает правительство в Telegram-канале.

"Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в сообщении.

Запрет не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая и те, что были заключены с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования или для оказания международной гуманитарной помощи.

"Что касается дизеля, то минимальные объемы его продаж на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16%. Такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях", - добавили в правительстве.