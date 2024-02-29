29 Февраля 2024
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Армия и ВПК В России За рубежом Украина
Фото: Reuters / Joshua Roberts

Пентагон: При поражении Украины НАТО может начать борьбу с Россией

Поражение Украины может привести к столкновению НАТО с Россией. Об этом во время слушаний в палате представителей заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", — передает слова Остина "РИА Новости". По словам министра, оценка продвижения российских войск в зоне СВО и их успехов очень тревожит.

На это заявление официальный представитель МИД Мария Захарова ответила следующее:

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон".

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не бояться ввести войска стран НАТО на территорию Украины. Ее также поддержал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который призвал не отвергать такой вариант. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не исключил такой возможности, как и президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.

На это президент Владимир Путин отметил, что Россия помнит судьбу тех, "кто направлял когда-то свои контингенты" на территорию государства, однако сейчас последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными.

Теги: НАТО, борьба, поражение


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