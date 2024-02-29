Суд оштрафовал главреда "Новой газеты" Соколова за дискредитацию ВС РФ

Главного редактора "Новой газеты" Сергея Соколова признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Перовский суд Москвы.

Напомним, что в среду утром Соколова задержали сотрудники полиции, после чего доставили в ОМВД, где вручили протокол. Согласно нему, в декабре 2023 года в Telegram-канале "Новой газеты" был размещен материал, который попадает под статью о дискредитации ВС РФ.

Напомним, что еще в 2022 году суд постановил признать недействительной регистрацию печатной версии "Новой газеты" в качестве СМИ.