Посетители Выставки "Россия" рассказали о своих впечатлениях о послании Президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве. Трансляция послания была организована в том числе на Международной выставке-форуме "Россия". В большом конференц-зале Павильона № 75 ВДНХ послание Президента смотрели сотни человек — гости, сотрудники и волонтеры выставки.

Предложения, которые озвучил Президент страны в ходе послания Федеральному Собранию, крайне важны и влияют на будущие поколения. Такое мнение высказали гости Международной выставки-форума "Россия" после того, как послушали послание.

В частности, один из гостей Выставки Владимир Соколов подчеркнул важность нацпроекта «Семья», о создании которого заявил глава государства. По его словам, это повысит благосостояние страны в целом.

«Благополучие в семье –– это здоровые дети, это рост благосостояния самого региона, это высококвалифицированные рабочие руки. Здесь все взаимосвязано — и поддержка семей, и поддержка образования, и поддержка здравоохранения. Сегодня Президент говорил, что это целостная комплексная система, которая, в принципе позволяет нам сделать грандиозные шаги вперёд. Это предложение той долгосрочной программы проектов, которые глава государства уже озвучивал предыдущих посланиях. Очень хорошо, что эта политика продолжается и чётко поддерживается Правительством и в первую очередь Президентом», — подчеркнул Владимир Соколов.

Государство строится с семьи, считает Ольга Медведева из Тулы. По ее словам, дети, воспитанные в них, будут создавать нашу страну в будущем.

«Важно воспитывать патриотизм в семье, важно поддерживать рождение семьи, потому что это наше будущее, это наша рабочая сила. Это наши ученые, медики, это наши педагоги, деятели культуры. Это то поколение, которое будет работать на процветание нашей Родины, на укрепление обороноспособности, на то, чтобы наше государство стало еще более цивилизованным, развитым, крепким, могущественным. Поэтому все начинается с семьи. И самое главное у нас в стране — решение демографической проблемы, потому что мы попали в провал демографический и ориентация на крепкую многодетную семью — это самое, считаю, правильное направление государственной политики», — подчеркнула Ольга Медведева.

Говоря об инициативе Владимира Путина построить дополнительно в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов, главный энергетик компании «Сибинтек» Арсен Галин отметил, что от этого зависит будущее России.

«Потому что для нас, для России, важны люди, которые останется после нас – они первостепенна. Это важно, чтобы передать нашим будущим поколениям все знания, традиции и ценности. Они продолжат наш род», — подчеркнул Арсен Галин.

Президент задает правильный вектор развития государства, считает Евгений Кучинский из Алтайского края. В частности, это касается развития малого и среднего предпринимательства — Владимир Путин предложил смягчить здесь налоговый режим и развивать индустриальные парки.

«Эти предложения несомненно станут элементом, который позволит еще больше улучшить условия развития предпринимательства и сделать более комфортными налоговые режимы, тем самым позволит достаточно широко легализовать трудовые отношения, увеличить поступления налоговые в бюджетную систему нашей страны, тем самым сделать наше государство еще лучше», — отметил Евгений Кучинский.

Дополнительное развитие экономике придаст и строительство новых дорог и аэропортов, считает он. Она усилит связи между различными компаниями внутри страны — тем самым сделав Россию более самостоятельной.

«Все, что говорит наш Президент — это правильные вещи и тот вектор, который он сегодня задает, в том числе по увеличению производств, — это, конечно же, обеспечение не только рабочими местами: это и продукты питания, и промышленные товары, и авиационная отрасль и многое другое. Это позволит не только расти нашей экономике опережающими темпами, но это и поступление налоговых поступлений в бюджет. А это — конечно же, увеличение доходов населения и обеспечение государством социальных гарантий, которые сегодня оно выполняет», — заключил он.

Говоря о предложении Владимира Путина создать условия для перехода участников СВО на госслужбу, Алексей Немытов из Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнул, что они обладают нужными качествами.

«Я сам госслужащий. Я скажу так, что если человек обладает волевыми качествами и умеет правильно организовывать процесс, то ему на госслужбе самое место. Прежде всего организаторские способности, способности терпеливо выполнять свою работу, потому что госслужба – это на самом деле нервная работа», — сказал Алексей Немытов.

Программа развития производств, предложенная Президентом, даст стране новые рабочие места, считает Максим Жуков из Херсона. Кроме того, это сделает многие товары доступнее для людей.

«Стратегия импортозамещения невозможна без создания своей промышленности. Сам я из Херсонской области, и надеюсь, те программы, которые будут там открываться, та же промышленность, те же заводы – она позволит региону жить. До возвращения в Россию ничего там не развивалось, все разграблено. Люди жили только для того, чтобы содержать какие-то другие регионы и чьи-то другие интересы», — отметил Максим Жуков.

Сотрудник стенда Волгоградской области Николай Иваненко назвал справедливым и нужным решение Владимира Путина разрешить пересдачу ЕГЭ по одному предмету для поступления в вуз в год написания экзамена. По его словам, это откроет новые перспективы для выпускников школ.

«Очень много ребят не имеют возможности поступить на те специальности, о которых они давно мечтали, в которых они могут оказаться компетентными, что самое важное только из-за того, что им достался не тот вариант или, может быть, атмосфера была слишком тяжелой, потому что я своими глазами видел, как девушки во время экзаменов падают чуть ли не в обмороки буквально пачками. Разумеется, в такой атмосфере сдача экзаменов может быть невозможной, как мне кажется. Поэтому в дальнейшем взять и переписать, предоставить людям второй шанс — я считаю, что это правильная идея», — сказал Николай Иваненко.

Напомним, выставку уже посетило более 7 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.