Российский актер Павел Маркин скончался на 54 году жизни

Ушел из жизни российский актер Павел Маркин. Об этом в своих соцсетях написал его коллега Александр Закоскин. По словам артиста, смерть 53-летнего актера наступила еще 4 февраля, однако похороны состоялись лишь сегодня. С чем связана такая задержка не сообщается.

"Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня 29.02. И это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы, он так и жил, одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы. Анекдотичных ситуаций и историй в его жизни было предостаточно", - написал Закоксин.

За свою карьеру Маркин успел сняться более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых: Моя прекрасная няня, Склифосовский, Две судьбы, Интерны, СашаТаня, Реальные пацаны, Солдаты, Любовь и прочие глупости, Молодежка, Война семей, Скорая помощь.

"Вот такой он был: артистичный, ироничный и смешной с грустными глазами и ранимой душой. Прощай, Павлик! Добрая тебе память и спасибо за все!..." - добавил Закоксин.