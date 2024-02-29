Более 1800 волонтёров помогут астраханцам в голосовании по выбору объектов благоустройства

Волонтеры помогут жителям региона в голосовании 15-17 марта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ.

Организацию работы волонтерского корпуса, оформление пунктов голосования обсудили на совещании с главами районов под председательством заместителя председателя правительства Астраханской области – министра строительства и ЖКХ региона Михаила Богомолова.

Волонтёры приступят к обучению в ближайшие дни. Они познакомятся с проектом «Формирование комфортной городской среды» и платформой для голосования. Каждому выдадут бейдж, футболку или накидку с логотипом программы.





Для удобства астраханцев в пунктах для голосования на экранах и баннерах разместят эскизы объектов после благоустройства.