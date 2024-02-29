Костромская область реализует совместные кадровые программы с ведущими промышленными предприятиями региона

В ходе послания Президент Владимир Путин обратился к теме необходимости развития кадрового потенциала для обеспечения производств квалифицированными кадрами. Для этого планируется развивать инфраструктуру учебных заведений. В том числе, 120 миллиардов будет направлено на ремонт 4 тысяч учебных корпусов, 124 миллиарда - на ремонт общежитий вузов, 400 миллиардов - на строительство 40 новых университетских корпусов. Школьники должны иметь возможность посещать заводские цеха, мастерские, и готовится к получению профессии.

Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова уже несколько лет интенсивно занимается подготовкой квалифицированных кадров инженерно-технических специальностей, перестройкой направлений подготовки специалистов под потребности экономики. Для этого развивается взаимодействие образовательных организаций с работодателями, в том числе, для кадрового обеспечения производств, выпускающих продукцию для нужд Вооруженных сил. Отметим, в декабре 2023 года в рейтинге Роструда Костромская область заняла первое место в России по обеспечению кадровой потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

По распоряжению губернатора уже 130 предприятий и организаций Костромской области заключили соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с учреждениями профобразования. Предприятия будут заключать со студентами договоры о целевом обучении, организовывать для них практику, участвовать в разработке образовательных программ.

Специально под нужды конкретных предприятий лицензируются новые образовательные программы. Так, в прошлом году в Галиче приняты решения о подготовке специалистов для деревообработки и машиностроения, в Буе – для химической промышленности, в Нерехте – под потребности местного механического завода.

В Костромской области в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» президентского национального проекта «Образование» оборудовано 26 современных профмастерских в 9 учреждениях среднего профессионального образования. Мастерские открыты по приоритетным для экономики региона направлениям - «Промышленные и инженерные технологии», «Информационные и коммуникационные технологии», «Обслуживание транспорта и логистика», «Строительство», «Социальная сфера». Ежегодно по этим направлениям организовано обучение более 6 000 студентов и школьников.

В 2022 году открыт Центр опережающей профессиональной подготовки в Костромской области. Центр стал интегратором всех процессов, проходящих в системе профессионального образования в регионе, «единым окном» для предприятий по закрытию кадровой потребности, в том числе по направлениям оборонно-промышленного комплекса.

Наличие современной материально-технической базы повышает качество подготовки специалистов, повышает востребованность направлений у абитуриентов. В целом за период с 2019 по 2023 год количество заявлений, ежегодно подаваемых во время приемной кампании в профессиональные образовательные организации Костромской области, выросло более чем на 1200 человек.

Костромская область реализует совместные кадровые программы с ведущими промышленными предприятиями региона. Так, проект «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области» реализуется совместно с государственной корпораций развития «ВЭБ.РФ» и АФК «Система». В рамках программы в прошлом году открыты три современные профлаборатории для учащихся специальностей лесного сектора - на базе учреждений профтехобразования в Костроме, Галиче, Чухломе. Организованы стажировки студентов на галичском фанерном комбинате. Реализуется стипендиальная программа для молодых костромичей, которые решили связать свою будущую профессию с лесной отраслью.

В регионе для повышения престижа рабочих профессий, привлечения молодых специалистов на производства организован областной конкурс «Человек труда - человек дела». Проведение конкурса поддержали работодатели, профсоюзы, общественность, с ними обсуждались номинации, условия отбора. В этом году он проходит впервые.