29 Февраля 2024
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Политика Костромская область
Фото: скриншот с трансляции послания

Сергей Ситников: В регионе заложен фундамент для реализации задач президента

Сегодняшнее послание Федеральному Собранию - это фактически программа дальнейшего развития страны на десятилетия вперёд, написал Сергей Ситников в своем телеграм-канале. Обозначены основные приоритеты - поддержка семей и молодёжи, укрепление суверенной экономики, рост доходов граждан, увеличение продолжительности жизни, развитие инфраструктуры.

Серьёзный пакет инициатив Владимир Путин озвучил в части поддержки семей с детьми, улучшения их благосостояния. Президент заявил о продлении действующих мер и разработке новых механизмов.

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию – 2024(2024)|Фото: скриншот с трансляции послания

Отметим, в Костромской области с каждым годом становится всё больше многодетных семей. Сегодня их почти восемь тысяч. С января прошлого года по инициативе главы региона введена дополнительная выплата 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Для будущих родителей в Год семьи планируется ввести «Сертификат молодожёнов». Он позволит семейной паре бесплатно пройти необходимые медицинские обследования для определения репродуктивного потенциала.

Сегодня в Костромской области уже заложен серьёзный фундамент для реализации задач, определённых Президентом, отметил Сергей Ситников.

«В новом национальном проекте «Кадры» Владимир Владимирович Путин поручил организовать раннюю профориентацию и прямое взаимодействие работодателей с учебными заведениями. В нашем регионе по моему поручению проведена большая работа. Уже 130 предприятий и организаций подписали соглашения о сотрудничестве с техникумами и колледжами для целевой подготовки необходимых специалистов. Совместно идёт разработка новых образовательных программ и создание материально-технической базы для занятий студентов», - подчеркнул глава региона.

Также Сергей Ситников назвал знаковым решение Президента Владимира Путина в части поддержки развития регионов по списанию значительной части государственного бюджетного долга.

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию – 2024(2024)|Фото: скриншот с трансляции послания

«Мы полностью заместили кредиты коммерческих банков кредитами федерального казначейства под минимальную процентную ставку. Время показало, что решение было правильным и своевременным. Теперь мы сможем принять участие в реализации этой инициативы Президента. А высвободившиеся средства направим на дальнейшее развитие инфраструктуры нашей области – ремонт и строительство дорог, газификацию, благоустройство», - отметил губернатор.

Сергей Ситников также отметил, что полностью разделяет инициативу Президента о запуске кадровой программы для участников СВО – «Время Героев».

«Люди, которые на передовой доказали своё истинное служение России, её гражданам, – и есть настоящая элита. Владимир Владимирович сказал: «Мы – одна большая семья, мы вместе и потому всё сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем... Верю в наши победы, успехи, в будущее России», - написал Сергей Ситников.

Теги: владимир путин, сергей ситников, послание, президент, многодетные семьи


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