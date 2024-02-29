Суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за январь 2024 в 2 раза превысил показатели прошлого года и составил 511 тысяч тонн

Владимир Путин в сегодняшнем послании Федеральному Собранию отметил, что Россия уделяет и будет уделять особое внимание развитию транспортно-логистических коридоров. Продолжится расширение перспективных внешнеэкономических связей и, соответственно, выстраивать логистические коридоры.

Напомним, астраханские порты — ключевые экспортные ворота страны в прикаспийские государства. Суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за январь текущего года составил 511 тысяч тонн, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Правительство Астраханской области активно работает над усилением международного сотрудничества и наращиванием портовой инфраструктуры в рамках транскаспийского маршрута.

Регион имеет стабильный внешнеторговый оборот с Ираном, транзитом через Астраханскую область идут грузы из Турции, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана в Россию и обратно. Понятно, что в современных условиях их работа является одним из драйверов роста экономики не только региона, но и всей страны.

В 2020 году по решению президента России была создана портовая экономическая зона в Лиманском районе Астраханской области, которая вместе с ОЭЗ «Лотос» сформировали Каспийский кластер.

Запланировано строительство портового комплекса в районе ильменя Забурунный. Также в этом году в портовой ОЭЗ будет введён в эксплуатацию контейнерный хаб и терминалы мощностью 3 млн тонн грузов.