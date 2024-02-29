Доходы бюджета Астраханской области демонстрируют стабильный рост и позитивную динамику

Министр финансов Астраханской области Елена Рязанова сообщила о росте у региона собственных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет. В 2019 году они составляли 47,2 млрд рублей, а в 2023 году - уже 68,4 млрд рублей. План по доходам на 2024 год - 68,8 млрд рублей. Также отмечается рост безвозмездных поступлений из федерального центра. В 2019 году их сумма составляла 13,6 млрд рублей, а в 2023 - уже 19,9 млрд рублей.

На пресс-конференции Елена Рязанова подчеркнула, что бюджет сбалансирован и позволяет решать все задачи, которые стоят перед регионом. 64 процента всех расходов идет на социальную поддержку населения, образование, здравоохранение, спорт, культуру.

В 2024 году федеральный центр впервые окажет помощь местной туристической отрасли. Средства пойдут на строительство кемпингов для отдыха и оздоровления детей.

Министр финансов также рассказала об успешной реализации проекта "Инициативное бюджетирование", на которое в 2024 году выделено 100 млн рублей. Проект распространился на все муниципалитеты и вызывает неподдельный интерес у людей.

Говоря о сокращении государственного долга Астраханской области, Елена Рязанова указала, что на сегодняшний день в его составе нет ни одного коммерческого кредита.